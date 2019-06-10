Зеленский станет бандеровцем: Омелян сделал громкое заявление

Министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность сотрудничества со страной-агрессором.

Об этом он сказал в интервью "Голос Америки", комментируя дискуссии в Украине о возможности экономических связей с временно контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, у президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", – сказал Омелян.

Владимир Омелян ТСН

По мнению чиновника "каждый новый президент Украины начинал свою каденцию из убеждения, что он именно тот, который сможет проводить конструктивный диалог с Москвой".

"И именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии, или оккупации купаться со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – продолжил он.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольские кризис и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризиса в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко и сейчас этот путь уготован Зеленскому", – сказал министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Омелян обратился к Владимиру Зеленскому из-за украинского олигарха Игоря Коломойского.

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