ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский станет бандеровцем: Омелян сделал громкое заявление

1.4тЧитать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность сотрудничества со страной-агрессором.

Об этом он сказал в интервью "Голос Америки", комментируя дискуссии в Украине о возможности экономических связей с временно контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, у президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", – сказал Омелян.

Новости
"Люди готовы терпеть": Омелян обратился к Зеленскому из-за Коломойского

Владимир Омелян

Владимир Омелян

ТСН

По мнению чиновника "каждый новый президент Украины начинал свою каденцию из убеждения, что он именно тот, который сможет проводить конструктивный диалог с Москвой".

"И именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии, или оккупации купаться со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – продолжил он.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольские кризис и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризиса в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко и сейчас этот путь уготован Зеленскому", – сказал министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Омелян обратился к Владимиру Зеленскому из-за украинского олигарха Игоря Коломойского.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ОмелянВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Овощ явно пошёл другим путем....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это фигня, что дети омеляна граждане США, а у жены бизнес в России. Главное рагулям лапшу на уши вешать. Патриот Хренов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel