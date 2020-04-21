1 год.

Эстрадно-цирковая х*йня сильно затянулась.

Роль не удалась. Случился провал.

Владимир Зеленский

Та, твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!

Те, твои пафосные вопросы на стадионе – задай сегодня себе перед сном.

Боюсь в поисках ответов – не заснёшь до утра.

Хуже.

Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции – украинского президента.

Слабой, зависимой и очень плохой.

Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.

Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.

Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.

Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.

Боль.

Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.

Зачем дальше тянуть?!

Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.

Ради сохранения Украины надо просто уйти.

А ещё уйти надо ради самосохранения...

Думай.

Извини, уже без Те.

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