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Зеленский срочно сзывает Раду: озвучены вопросы заседания

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Как говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакс-Украина", целью заседания является рассмотрение внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", — озвучены темы заседания.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка провел брифинг по поводу внеочередной сессии Рады и объявил вопросы, которые волнуют главу государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это типа прикола,фенечка очередная,вся зрада по теплым морям разьехалась,оттуда их не вынуть.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский обратился к спикеру Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады, но тот ответил, что сейчас нельзя собрать даже кворум кнопкодавов.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
І навіщо так поспішати, якщо через тиждень вже буде нова Рада? А коли пан преЗедент підпише закон про ТСК, в яких прописаний порядок проведення імпічменту?
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