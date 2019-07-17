Зеленский срочно сзывает Раду: озвучены вопросы заседания

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Как говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакс-Украина", целью заседания является рассмотрение внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Владимир Зеленский

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", — озвучены темы заседания.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка провел брифинг по поводу внеочередной сессии Рады и объявил вопросы, которые волнуют главу государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 июля заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о том, что будет созвано заседание Рады.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что внеочередное заседание Верховной Рады оправдано, если оно принесет результат в виде какого-либо решения. В противном случае предложение о его проведении можно расценивать как троллинг.

12 июля спикер парламента Андрей Парубий закрыл последнее заседание десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва. При этом до 19 июля народные депутаты продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях ВР.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

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