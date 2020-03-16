Зеленский срочно созвал "Слуг народа" в ОП: что известно о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 марта, инициировал срочное заседание фракции "Слуга народа".
Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что встреча должна состояться в 19:30 в Офисе президента.
Отмечается, что присутствие нардепов на заседании обязательное. Предварительно, основные вопросы, которые будут рассматриваться политиками, это законопроекты по коронавирусу, а также по рынку земли.
Зеленский срочно созвал "Слуг народа"
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.
Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.
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