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16 марта • обновлено в 17:56
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Зеленский срочно созвал "Слуг народа" в ОП: что известно о встрече

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 марта, инициировал срочное заседание фракции "Слуга народа".

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что встреча должна состояться в 19:30 в Офисе президента.

Отмечается, что присутствие нардепов на заседании обязательное. Предварительно, основные вопросы, которые будут рассматриваться политиками, это законопроекты по коронавирусу, а также по рынку земли.

Зеленский срочно созвал "Слуг народа"

Зеленский срочно созвал "Слуг народа"

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.

Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента политика Партия Слуга народа
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