Зеленский срочно созвал "слуг" на закрытую встречу: что обсудят

Политика 13:40, 13.04.2020 Обновлено: 14:37, 13.04.2020

В понедельник, 13 апреля, состоится закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа".

Как сообщил источник OBOZREVATEL во фракции, встреча запланирована на 17:00, по окончании внеочередного заседания Верховной Рады.

Владимир Зеленский

Зеленский хочет обсудить с нардепами ситуацию с большим количеством правок к так называемому антиколомойському закону.

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Кароль на "Голосі країни"

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото

"Тяжело спорить": Песков нелепо оправдал "победителя печенегов" Путина

"Спасибо, что спасли мне жизнь!" Джонсон победил коронавирус