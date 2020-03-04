Зеленский срочно собрался в Новые Санжары

Президент Украины Владимир Зеленский направится в Новые Санжары, Полтавская область, где в карантине содержатся украинцы, которые возвратились из Китая.
Об этом OBOZREVATEL, сообщили в пресс-службе главы государства.
В Полтавской областной государственной администрации подтвердили, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой 5-6 марта. Детальные подробности визита пока не сообщались.
Зеленский едет в Новые Санжары
Напомним, что некоторые украинцы выступили против того, чтобы прилетевших из Китая размещали в их регионах. Однако в сети протестующих жестко раскритиковали, напомнив, что эвакуируют наших же соотечественников, а не "рабов с проказой".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
В Минздраве сообщили, что эвакуированных разместят на 14-дневный карантин в 4 местах дислокации. Однако сами места обсервации были засекречены.
Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют результаты тендера Мининфраструктуры в системе ProZorro.
Жительница Новых Санжар Полтавской области, которой вручили подозрение из-за протестов во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, заявила, что ей не стыдно было бросать камни.
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