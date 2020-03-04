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4 марта • обновлено в 15:52
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Зеленский срочно собрался в Новые Санжары

9.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский направится в Новые Санжары, Полтавская область, где в карантине содержатся украинцы, которые возвратились из Китая.

Об этом OBOZREVATEL, сообщили в пресс-службе главы государства.

В Полтавской областной государственной администрации подтвердили, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой 5-6 марта. Детальные подробности визита пока не сообщались.

Зеленский едет в Новые Санжары

Зеленский едет в Новые Санжары

Напомним, что некоторые украинцы выступили против того, чтобы прилетевших из Китая размещали в их регионах. Однако в сети протестующих жестко раскритиковали, напомнив, что эвакуируют наших же соотечественников, а не "рабов с проказой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"...некоторые украинцы выступили против...". В 2014 тоже "некоторые украинцы" переворот устроили. На Украине всегда рулят "некоторые", а остальные покорно вздыхают...
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
санжари это скотомогильник xaxлоты
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Пищук Наталя
Пищук Наталя
У Чернівці треба їхати
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