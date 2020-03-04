Зеленский срочно собрался в Новые Санжары

Президент Украины Владимир Зеленский направится в Новые Санжары, Полтавская область, где в карантине содержатся украинцы, которые возвратились из Китая.

Об этом OBOZREVATEL, сообщили в пресс-службе главы государства.

В Полтавской областной государственной администрации подтвердили, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой 5-6 марта. Детальные подробности визита пока не сообщались.

Зеленский едет в Новые Санжары

Напомним, что некоторые украинцы выступили против того, чтобы прилетевших из Китая размещали в их регионах. Однако в сети протестующих жестко раскритиковали, напомнив, что эвакуируют наших же соотечественников, а не "рабов с проказой".

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