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Зеленский срочно собирает важное совещание: в чем суть

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.

Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.

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Зеленский срочно собирает важное совещание: в чем суть

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.

Кроме того, парламентарии назначили нового главу Генеральной прокуратуры и председателя Службы безопасности Украины.

OBOZREVATELсобрал полный список и биографии всех министров и руководителей правоохранительных органов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины Офис президента
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