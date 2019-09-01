Зеленский срочно собирает важное совещание: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.

Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.

У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

Детальніше про акредитацію: https://t.co/Nb0sZ0oZPn — Офіс Президента (@APUkraine) 1 вересня 2019 р.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.

Кроме того, парламентарии назначили нового главу Генеральной прокуратуры и председателя Службы безопасности Украины.

OBOZREVATELсобрал полный список и биографии всех министров и руководителей правоохранительных органов.

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