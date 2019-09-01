Зеленский срочно собирает важное совещание: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов.
Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.
Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.
У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.— Офіс Президента (@APUkraine) 1 вересня 2019 р.
Детальніше про акредитацію: https://t.co/Nb0sZ0oZPn
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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.
Кроме того, парламентарии назначили нового главу Генеральной прокуратуры и председателя Службы безопасности Украины.
OBOZREVATELсобрал полный список и биографии всех министров и руководителей правоохранительных органов.
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