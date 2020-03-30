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30 марта • обновлено в 16:07
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Зеленский срочно приехал в Верховную Раду

3.2т
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Президент Владимир Зеленский 30 марта срочно приехал в Верховную Раду Украины для участия в заседании правительства.

Об этом написал в своем канале в Telegram общественный активист, политический эксперт и юрист Андрей Смолий.

"Зеленский лично приехал в Раду. Кадровые вопросы будут проталкивать заново. Также будут продвигать вопрос земли и банков", – написал он.

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Также эту информацию подтвердил в Telegram народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Отметим, что 30 марта в 16.30 состоится внеочередное заседание правительства. На нем могут рассмотреть законопроект о банках и земле и назначение нового министра финансов и министра здравоохранения, голосование за которых днем народные избранники провалили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

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Автор
Глеб Иванов
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Карпова Елена
Карпова Елена
Спешит пархатый украинскую землю продать пока все на карантине...
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