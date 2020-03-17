Зеленский срочно приехал в Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Верховную Раду. Выступая с трибуны парламента, он дал добро на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

В ходе своей речи в сессионном зале Зеленский отметил, что из-за ситуации в Украине необходимо обеспечтить бесперебойную работу всех органов государственной власти, а особенно правоохранительных органов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Мной было инициировано рассмотрение на внеочередном заседании Верховной Рады вопрос о предоставлении согласия на назначение генерального прокурора Украины. Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генпрокурора Украины", – сказал президент.

"Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение в этой сфере коррупции и эффективное расследование громких дел. И еще впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но в историю она войдет как профессиональный и результативный человек. Прошу поддержать", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венедиктова, выступая в Верховной Раде перед голосованием за свое назначение, пообещала, что не будет продавать дела, и заверила, что не отступится от принципов честности и справедливости.

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