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22 февраля • обновлено в 10:42
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Зеленский срочно отправил главу СНБО в Новые Санжары

1.2т
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В субботу, 22 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в Новые Санжары Полтавской области.

В населенный пункт, где протестовали против граждан прилетевших из Китая, Данилов отправился по поручению президента Владимира Зеленского, сообщили на сайте РНБОУ.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Страна

Там он ознакомится со сложившейся ситуацией вокруг размещения эвакуированных в медицинском центре Национальной гвардии.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах с эвакуированными из Китая людьми.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Персоны
Алексей Данилов Владимир Зеленский
Место
Украина Полтава
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