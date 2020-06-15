Зеленский срочно обратился к Раде из-за законопроекта о поддержке культуры

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий в условиях пандемии СОVID-19.

Об этом говорится в письме, адресованном председателю ВР Дмитрию Разумкову, передает пресс-служба президента. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 3377.

Законопроект, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020 года. Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

В письме Зеленский отметил, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения по упомянутому проекту закона Украины", – говорится в письме президента.

Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко перечислил преимущества, которые дает закон 3377 для украинской культуры:

Расширение применения грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.

Гранты на поддержку будут выдаваться через Украинский Культурный Фонд, Госкино, Институт книги, агентства по туризму, и тому подобное.

Выделенные средства не облагаются налогом и являются необратимыми.

Законом будет введен ряд облегчений на время карантина и до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в 22:00 в разных городах Украины состоялась масштабная акция в поддержку культурной индустрии и шоу-бизнеса. В рамках мероприятия "Стоп культурный карантин" сотни световых лучей были нацелены в небо над различными городами страны.