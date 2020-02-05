Зеленский срочно обратился к главе Китая из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с соболезнованиями в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на сайте Офиса президента. Глава государства сообщил, что в Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв смертельного коронавируса.

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", – процитировала слова президента его пресс-служба.

Владимир Зеленский обратился к главе Китая Си Цзиньпину из-за коронавируса

В сообщении Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

Глава государства отметил, что "в это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайванем) количество тех, кто заразились коронавирусом нового типа, выросла до 24363 (за сутки добавились 3892 больных). Умерли уже 490 человек (+65 за день).

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