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7 марта • обновлено в 17:08
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Зеленский сравнил президентство со "Слугой народа"

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил реальное правление страной с сериалом "Слуга народа", в котором он играл главную роль.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, отметив, что ситуация в реальной жизни и на телеэкране на самом деле "похожи".

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда", — отметил Зеленский.

"Как прыщи на 18-летнем": Зеленский сравнил президентство со "Слугой народа"

Одной из последних проблем украинский лидер назвал коронавирус и размещение в санатории "Новые Санжары" эвакуированных из Китая граждан, которое вызвало протесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью изданию Зеленский рассказал, что разочарован отсутствием личного приглашения в Белый дом со стороны президента США Дональда Трампа.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Сериал Слуга Народа
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