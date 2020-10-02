Зеленский сравнил Карабах с Донбассом и объяснил, почему неприемлем "замороженный конфликт"

На примере конфликта вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры должны понять, что на Донбассе не допустим "замороженный конфликт".

Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу в Черновецкой области. По его словам конфликт может быть "заморожен" лишь на некоторое время.

"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа, наше общество и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных конфликтов". Они просто не существуют. И вот вам пример такого. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул что на Донбассе "замороженного конфликта" быть не должно.

"Потому, что будет потом... то ли диверсия, или провокация, но это будет все-таки "взрыв". Даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому надо решать вопросы быстро", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Армения и Азербайджан в очередной раз фактически развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян.