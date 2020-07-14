Зеленский спустя сутки отреагировал на расстрел эвакуационной группы на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию с расстрелом эвакуационной группы на Донбассе, во время которого погиб военный медик и двое бойцов получили ранения.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Уточняется, что на место выехали главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак и заместитель главы ОП Роман Машовец.
Зеленский назвал произошедшее "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", – заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина должна жестко охранять свои территории и отвечать на подлые действия боевиков. "Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", – подчеркнул Зеленский.
Президент также выразил соболезнования семьям погибших. "Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – сказал он.
Отметим, что ранее посольство США в Украине отреагировало на расстрел эвакуационной группы.
"Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жесткую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и воздаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и получили травм во время храброго несения службы своей демократии", – подчеркнули в ведомстве.
Как писал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.