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Зеленский спустя сутки отреагировал на расстрел эвакуационной группы на Донбассе

Юрий Сергиенко
Политика
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Зеленский спустя сутки отреагировал на расстрел эвакуационной группы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию с расстрелом эвакуационной группы на Донбассе, во время которого погиб военный медик и двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Уточняется, что на место выехали главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак и заместитель главы ОП Роман Машовец.

Зеленский назвал произошедшее "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна жестко охранять свои территории и отвечать на подлые действия боевиков. "Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", – подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших. "Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – сказал он.

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УкраинаВойна на Донбассе
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