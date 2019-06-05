Зеленский сплагиатил речь Порошенко: в АП нашли виновных

Администрация президента Украины начала служебное расследование относительно идентичности части речи Владимира Зеленского в Брюсселе и одного из выступлений пятого украинского главы Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба АП на странице в Facebook. Напомним, бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском Зеленский использовал абзац, который ранее прозвучал из уст пятого президента страны на съезде партии "Европейская солидарность".

В АП предварительно установили, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко BBC

"При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно сотрудниками команды Администрации президента Украины.

Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", – подчеркивается в заявлении.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы. Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", – отметили в АП.

Отметим, речь идет о фразе, которая касается евроинтеграции Украины и смерти имперского плана РФ.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Туск подчеркнул, что Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики. Также было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июня в Брюсселе состоялась встреча Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

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