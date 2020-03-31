Зеленский созвонился с Меркель: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и увеличение финансовой помощи Украине.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, удалось договориться перенаправить 150 миллионов евро на нужды страны.

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"Достигнута договоренность проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни. В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 миллионов евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", – сказано в сообщении.

Меркель в свою очередь позитивно восприняла принятие законов о рынке земли и урегулировании банковской деятельности. Она отметила необходимость скорейшего завершения переговоров с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества. Также речь шла о необходимости предоставления дополнительного финансирования для Украины со стороны Евросоюза и Всемирного банка.

Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Отдельно обсуждались перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате и результаты последний консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз предоставил Украине 80 миллионов евро (около 2,5 млрд гривен) на борьбу с коронавирусом.

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