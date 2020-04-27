Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, где обсудили ситуацию в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Лидеры стран согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности, передает пресс-служба ОПГ.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрія" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", – добавил Зеленский.

Зеленский и Макрон

Также Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул он.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и состояния реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Макрон поздравил с обменом пленными, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

Кроме этого, Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину после окончания пандемии. Лидер французов подтвердил свое намерение посетить нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.