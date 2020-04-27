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27 апреля • обновлено в 16:48
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Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, где обсудили ситуацию в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Лидеры стран согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности, передает пресс-служба ОПГ.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрія" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", – добавил Зеленский.

Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон

Также Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул он.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и состояния реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Макрон поздравил с обменом пленными, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

Кроме этого, Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину после окончания пандемии. Лидер французов подтвердил свое намерение посетить нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
Офис президента нормандский формат Донбасс
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...согласились с необходимостью тесной координации усилий..." // И чем Франция хотя бы как-то и когда-то помогла Украине? Если Германия хоть шерсти клок иногда подбросит, то этот отморозок Макрон никогда. Он пенсионной реформой и трудовым законодательством готов французов сожрать, а то он будет помогать каким-то аборигенам.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, если бы не совковые Мрия и Руслан, шо бы вы робили? ))) как бы вклад свой ыкладывали? и здесь без совка вы никто...)))
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xxxxxx S**xxx
xxxxxx S**xxx
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Лучше спроси каким местом ЭТО зарабатывает.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
xxxxxx S**xxx, шшо, и нормальны ты зарабатываешь? Твои родители тобой гордятся?
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