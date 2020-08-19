Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: стало известно, какие законы должны принять нардепы

Дарья Дурова Политика 00:25, 20.08.2020

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 25 августа народные депутаты, кроме прочего, должны принять поправки в государственный бюджет-2020.

Повестка дня была опубликована на сайте украинского парламента. Начало сессии ВР девятого созыва запланировано на 11:00.

В повестку включено рассмотрение таких документов:

  • проект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3963);

  • проект о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3659);

  • проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994);

  • проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр № 0063);

  • проект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055);

  • проект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0056).

Как сообщал OBOZREVATEL, сессию ВР во вторник, 25 августа, после празднования Дня Независимости, проведут по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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