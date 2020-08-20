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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: стало известно, какие законы должны принять нардепы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
4,1 т.
Верховная Рада

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание.

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 25 августа народные депутаты, кроме прочего, должны принять поправки в государственный бюджет-2020.

Повестка дня была опубликована на сайте украинского парламента. Начало сессии ВР девятого созыва запланировано на 11:00.

В повестку включено рассмотрение таких документов:

  • проект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3963);

  • проект о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3659);

  • проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994);

  • проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр № 0063);

  • проект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055);

  • проект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0056).

Как сообщал OBOZREVATEL, сессию ВР во вторник, 25 августа, после празднования Дня Независимости, проведут по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
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