Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: стало известно, какие законы должны принять нардепы

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание.
На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 25 августа народные депутаты, кроме прочего, должны принять поправки в государственный бюджет-2020.
Повестка дня была опубликована на сайте украинского парламента. Начало сессии ВР девятого созыва запланировано на 11:00.
В повестку включено рассмотрение таких документов:
проект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3963);
проект о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3659);
проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994);
проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр № 0063);
проект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055);
проект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0056).
Как сообщал OBOZREVATEL, сессию ВР во вторник, 25 августа, после празднования Дня Независимости, проведут по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
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