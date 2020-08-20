Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: стало известно, какие законы должны принять нардепы

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 25 августа народные депутаты, кроме прочего, должны принять поправки в государственный бюджет-2020.

Повестка дня была опубликована на сайте украинского парламента. Начало сессии ВР девятого созыва запланировано на 11:00.

В повестку включено рассмотрение таких документов:

проект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3963);

проект о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994);

проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр № 0063);

проект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055);