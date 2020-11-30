Зеленский созвал совещание по локдауну в Украине: будут обсуждать варианты и сроки

В понедельник, 30 ноября, представители правительства Украины, а также Совета национальной безопасности и обороны проведут встречу, на которой определятся, нужно ли вводить полный локдаун и когда именно это может произойти.

Такой план был озвучен на селекторном совещании по предотвращению распространения СOVID-19, которое возглавил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что решение будет приниматься на основе прогнозов распространения пандемии в нашей стране. К обсуждению, кроме СНБО, будут привлечены Минздрав, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и МВД.

Власти заверили, что в кратчайшие сроки проинформируют граждан об итогах встречи, чтобы люди заранее были готовы к изменениям. Кроме того, в случае введения жесткого карантина необходимо решить проблемы экономики и предоставления услуг населению.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнесы, и люди были готовы, если правительство сочтет, что без жесткого карантина не обойтись", – подчеркнул Зеленский.

Также на селекторном совещании под председательством президента отметили, что 30 ноября были разблокированы средства для покупки тестов на антиген. Следовательно, процесс начнется без задержек.

Со своей стороны глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что украинцы, у которых нет семейного врача или которые не имеют возможности пообщаться с ним, могут звонить на специальную горячую линию. Там их не только проконсультируют, но и отправят в случае необходимости мобильную бригаду.

Как сообщал OBOZREVATEL: