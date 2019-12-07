Зеленский созвал секретное заседание СНБО перед встречей с Путиным: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщается на официальном сайте СНБО, решение было принято на совещании с представителями органов сектора безопасности Украины, 4 декабря. Предположительно, заседание будет посвящено вопросам нормандского формата.
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СНБО
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".
Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.
Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.
Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".
Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".
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