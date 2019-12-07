Зеленский созвал секретное заседание СНБО перед встречей с Путиным: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщается на официальном сайте СНБО, решение было принято на совещании с представителями органов сектора безопасности Украины, 4 декабря. Предположительно, заседание будет посвящено вопросам нормандского формата.

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СНБО

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