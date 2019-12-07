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7 декабря • обновлено в 11:05
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Зеленский созвал секретное заседание СНБО перед встречей с Путиным: все детали

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Как сообщается на официальном сайте СНБО, решение было принято на совещании с представителями органов сектора безопасности Украины, 4 декабря. Предположительно, заседание будет посвящено вопросам нормандского формата.

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СНБО

СНБО

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".

  • Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.

  • Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

  • Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

  • Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СНБО нормандский формат
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