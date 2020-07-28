Зеленский создал в Северодонецке военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в городе Северодонецк Луганской области.

Об этом сказано в Указе №297/2020 главы государства, опубликованном на его официальном сайте. Он вступает в силу со дня опубликования.

Президент поручил командующему ОС и главе Луганской ОГА провести мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Как писал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля подписал указ о создании военно-гражданской администрации в городе ЛисичанскЛуганской области.