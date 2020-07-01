Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.

Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011-м году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

И вот 23 июня начались суды по "Тэдису", первое же заседание перенесли, а уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной.

Вспомнилось, как вчера сказал президент на Нацсовете реформ - "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?

Да, это Украина. Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочия Кабмина.

Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД, и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов.

Причем, что характерно - Коломойский поддерживает штрафы по "Тэдису", его медиа выступают за ликвидацию монопольной схемы. Но аргументы Кауфмана оказались для Зеленского куда более весомыми.

Однако вопрос отставки Терентьева будет рассматриваться в Веховной Раде, надеюсь, депутаты зададут вопросы почему же так скоропостижно настала отставка?

Что теперь будет с штрафом "Тэдису"?

Очевидно, после увольнения Терентьева Зеленский захочет назначить на пост главы АМКУ либо Ольгу Пищанскую - первого замглавы АМКУ - из Кривого Рога. либо Ирину Копайгора - дочь своего преподавателя также из Кривого Рога, которую год назад скоропостижно назначили уполномоченной АМКУ. В общем, Кривой Рог будет заниматься "Тэдисом" в любом случае.

(К слову, напомню, что на сестру Ольги Пищанской - Светлану Пищанскую, переоформлена итальянская недвижимость президента Зеленского).

Скандал по "Тэдису" будет одной из самых резонансных тем политического лета. Увольнение Терентьева - одно из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.

Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько из депутатов окажутся "в доле".

Граждане, бросайте курить, посмотрите к какой страшной коррупции это приводит!

Терентьев написал заявление об отставке. Зеленский незаконно вмешался в деятельность АМКУ Facebook Юрия Бутусов

Терентьев написал заявление об отставке. Зеленский незаконно вмешался в деятельность АМКУ Facebook Юрия Бутусов