В среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

Об этом сообщил Офис президента Украины. Заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции.

"Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата", – отмечено в сообщении Офиса президента Украины.

О прекращении огня

В ОП указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", – подчеркнули в ОП.

О Минских соглашениях

В Офисе президента отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", – сказано в сообщении.

О выборах на Донбассе

В рамках политической группы ТКГ отметили, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

"Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", – отметили в ОП.

Об обмене пленными

В Офисе президента сообщили, что в рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны.

Позиция России

Представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что “Л/ДНР” якобы давно предлагали прекратить огонь.

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – сказал Грызлов.

В российской делегации позитивно восприняли это решение.

"В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", – подчеркнул Грызлов.

Позиция "Л/ДНР"

Перед этим так называемый МИД “ДНР” сообщил, что на переговорах по Донбассу в Минском формате стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", – сказано в сообщении.

В свою очередь так называемый представитель "ЛНР" Родион Мирошник сообщил "Интерфаксу", что дополнительные меры контроля за перемирием якобы включают в себя публикацию приказов сторон о прекращении огня, а также санкции, предпринимаемые в отношении нарушителей перемирия.

Он также отметил, что согласованные участниками Минских переговоров допмеры содержат в себе "запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры".

"Предусматриваются также меры дисциплинарного воздействия на нарушителей приказа", – добавил пропагандист.

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