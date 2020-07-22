Зеленский сообщил о прорыве в Минске: в ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения
В среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Об этом сообщил Офис президента Украины. Заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции.
"Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата", – отмечено в сообщении Офиса президента Украины.
О прекращении огня
В ОП указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", – подчеркнули в ОП.
О Минских соглашениях
В Офисе президента отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.
"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", – сказано в сообщении.
О выборах на Донбассе
В рамках политической группы ТКГ отметили, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
"Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:
после всеобъемлющей деэскалации;
после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;
выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", – отметили в ОП.
Об обмене пленными
В Офисе президента сообщили, что в рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны.
Позиция России
Представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что “Л/ДНР” якобы давно предлагали прекратить огонь.
"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – сказал Грызлов.
В российской делегации позитивно восприняли это решение.
"В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", – подчеркнул Грызлов.
Позиция "Л/ДНР"
Перед этим так называемый МИД “ДНР” сообщил, что на переговорах по Донбассу в Минском формате стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", – сказано в сообщении.
В свою очередь так называемый представитель "ЛНР" Родион Мирошник сообщил "Интерфаксу", что дополнительные меры контроля за перемирием якобы включают в себя публикацию приказов сторон о прекращении огня, а также санкции, предпринимаемые в отношении нарушителей перемирия.
Он также отметил, что согласованные участниками Минских переговоров допмеры содержат в себе "запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры".
"Предусматриваются также меры дисциплинарного воздействия на нарушителей приказа", – добавил пропагандист.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
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