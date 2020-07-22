Зеленский сообщил о прорыве в Минске: в ТКГ договорились о полном прекращения огня на линии разграничения

В среду, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции.

Об этом сообщил Офис президента Украины. С 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата", – отмечено в сообщении Офиса президента Украины.

В ОП указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", – подчеркнули в ОП.

Также там отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", – сказано в сообщении

Представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что “Л/ДНР” якобы давно предлагали прекратить огонь.

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – сказал Грызлов.

Перед этим так называемый МИД “ДНР” сообщили, что на переговорах по Донбассу в Минском формате стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", – сказано в сообщении.