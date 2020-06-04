Президент Украины Владимир Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантинных правил в одном из кафе Хмельницкого, где он в окружении чиновников пил кофе.

На вопрос журналистки в Хмельницкой области Зеленский сказал, что готов ответить. "Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", – цитирует президента "Украинская правда".

Зеленский согласился заплатить штраф за "крутой" кофе в Хмельницком facebook.com/president.gov.ua

За президента заступился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который также присутствовал в кафе вместе с главой государства. По его словам, чиновники зашли в заведение общепита, чтобы его проверить и взять кофе с собой.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе с собой, – рассказал Ляшко. – Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал”.

Главный санитарный врач попросил не рассматривать визит Зеленского в кафе как нарушение карантина.

“Посмотрели, как все будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна, – сказал Ляшко. – Поэтому переживает президент, переживаю я... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня”.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе и попил “крутой” кофе.