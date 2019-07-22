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Зеленский согласился на интервью журналистам из России

16.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский готов дать откровенное интервью российским журналистам.

В частности, во время общения со СМИ в штабе "Слуги народа" он утвердительно ответил на просьбу "РБК". "А вы еще не были на теннисе у нас?" – удивился он.

"Я открыт, не против любого интервью. Честно говоря, это вопрос даже не ко мне. Если можно, поговорите с нашей пресс-службой. Вы же знаете, Украина отличается от многих стран, мне кажется, открытостью, демократичностью", – сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Глава государства заверил, что готов "к любому количеству удобных и неудобных вопросов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что надеется на конструктивный диалог и взаимопонимание с лидером России Владимиром Путиным.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь, после выборов, ему несомненно будет легче говорить все что он действительно думает, без оглядки на нацистское агрессивное меньшинство. Однако, время для откровенного разговора еше не пришло, нужно взять власть в парламенте и подчинить силовые структуры, а уж потом выдвигать свио идеи.
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0
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Прям вижу, как Сталин во время войны даёт интервью нацистским СМИ !!!(((
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CARGO 100
CARGO 100
Собирай всех - Вакарчука с собой возьми для, да и еще бы хорошо Кличка для интервью ... "Квартал-95" будет отдыхать ... Да и мы тоже ...
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5
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2 из 3 ответов | показать все
CARGO 100
CARGO 100
Голованов Сергей, я уж не знаю как "природа", но Бог, похоже, из вашей страны делает "квартал" ...
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5
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
CARGO 100, !!!))))) Так на тебе и так природа отдохнула !)))(
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