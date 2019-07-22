Зеленский согласился на интервью журналистам из России

Президент Украины Владимир Зеленский готов дать откровенное интервью российским журналистам.

В частности, во время общения со СМИ в штабе "Слуги народа" он утвердительно ответил на просьбу "РБК". "А вы еще не были на теннисе у нас?" – удивился он.

"Я открыт, не против любого интервью. Честно говоря, это вопрос даже не ко мне. Если можно, поговорите с нашей пресс-службой. Вы же знаете, Украина отличается от многих стран, мне кажется, открытостью, демократичностью", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

Глава государства заверил, что готов "к любому количеству удобных и неудобных вопросов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что надеется на конструктивный диалог и взаимопонимание с лидером России Владимиром Путиным.

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