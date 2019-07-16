Зеленский собрался поменять послов Украины в мире: названы страны

Президент Украины Владимир Зеленский намерен заменить послов в Швейцарии, Аргентине, США, на Кипре и в других странах.

Об этом стало известно LB.ua от источников в дипломатических кругах, которые также отметили проблему кадрового дефицита.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет (кроме США). Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и тп", - сообщил собеседник.

Владимир Зеленский Ракурс

Как отмечают источники, послов, которые подпадают под ротацию, уведомят до конца дня 16 июля.

Список инициировал замглавы ОПУ Вадим Пристайко. Многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

Послом Украины в Швейцарии является Артем Рыбченко (назначен в июне 2018 года), в Аргентине - Юрий Дюдин (назначен в сентябре 2013 года), во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже - Алексей Шовкопляс (назначен в июне 2010 года), в Иордании - Сергей Пасько (назначен в июле 2010 года), в Армении - Петр Литвин (назначен в июне 2018 года), на Кипре - Борис Гуменюк (назначен в феврале 2012 года), в ЮАР - Тарас Кузьмич (назначен в декабре 2018 года), в США - Валерий Чалый (назначен в июле 2015 года).

Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская работает дольше всех - с марта 2007 года.

Как сообщил OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

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