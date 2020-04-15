Зеленский собрался на Закарпатье: местная власть срочно начала наводить "марафет". Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля намерен посетить с рабочим визитом Закарпатскую область.

Как передает "Мукачево.нет", уже "кипит" работа в связи с приездом гаранта.

"Массовые уборка, латание уже утром на улицах города. Видимо, все закончится традиционной обновкой бордюров и мостов, но это еще не точно", – пишут журналисты.

В свою очередь, по данным журналиста Виталия Глаголы, Зеленский планировал представить генерал-майора Алексея Петрова новым главой Закарпатской ОГА, но "что-то не складывается".

"Зато поедет на полигон и в Мукачево в 128-ю бригаду ВСУ. По моей информации, прилетает в 10:30", – добавил он.

На Закарпатье готовятся к визиту Зеленского mukachevo.net

На Закарпатье готовятся к визиту Зеленского mukachevo.net

На Закарпатье готовятся к визиту Зеленского mukachevo.net

На Закарпатье готовятся к визиту Зеленского mukachevo.net

На Закарпатье готовятся к визиту Зеленского mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно Зеленский решил разобраться с властью Николаевской области, откуда не поступало сообщений о случаях заражения COVID-19. После его поручения Минздраву мэр Николаева резко ответил президенту.

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