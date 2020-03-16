Зеленский собрался на встречу с Трампом несмотря на коронавирус: названы сроки

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Белый дом, о котором тот оговорился в своем интервью The Guardian, не гипотетический, а действительно должен состоятся.

Хоть на его организацию сильно повлияла ситуация с коронавирусом, однако подготовительную работу украинские дипломаты пока не прекращали. Об этом он рассказал "Апострофу".

"Другое дело, что по срокам у нас не было еще понимания. Но в рабочем порядке мы говорили о лете этого года, то есть это период между маем и августом, потому что потом начнется самая горячая предвыборная пора и будет уже нереалистично говорить о визите", – отметил посол.

Зеленский и Трамп bloomberg.com

По его словам, не прекращается в этом вопросе и "жизнедеятельность президента Трампа", как и у всего американского истеблишмента в связи с выборами.

Он подчеркнул, что дипломаты говорили о лете, как о рабочем варианте, и американские коллеги полностью согласны именно с такой концепцией встречи.

"Чтобы это был не просто визит с 15-минутной встречей и красивым фото, а визит, наполненный конкретными делами, например, об открытии нашего нового генерального консульства в Хьюстоне", – подытожил Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании тем, что за 10 месяцев до сих пор не получил приглашения посетить США с официальным визитом.

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