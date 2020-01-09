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9 января • обновлено в 05:58
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Зеленский собрал срочное ночное совещание из-за рухнувшего самолета МАУ

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Президент Владимир Зеленский в ночь на 9 января собрал совещание касательно катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в нем принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

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Зеленский собрал срочное ночное совещание из-за рухнувшего самолета МАУ

Пресс-служба Офис президента

"Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского началась рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран)", – отчитались там в 03:29 по киевскому времени.

Планируется, что Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации относительно авиакатастрофы.

Также глава государства огласил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ. При этом вице-президент по летной работе МАУ Игорь Сосновский озвучил свое видение катастрофы.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3. Зеленский в Москве. Что теперь будут лгать?
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