Пресс-конференция Зеленского к году президентства: все подробности и онлайн-трансляция

В среду, 20 мая 2020 года, в первую годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги года на посту главы государства.

Мероприятие организовали в Мариинском дворце в Киеве с учетом карантинных мер – пустили минимум журналистов. Пресс-конференцию транслируют на официальных страницах Зеленского в соцсетях.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

12:03 Говоря о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко (который срывал карантинные меры) Зеленский отметил, что против него открыто 19 уголовных производств и подчеркнул, что "я с таким бандитом за один стол не сяду".

11:52 Об убийстве Гандзюк и Шеремета. Убийцы Екатерины Гандзюк сидят в тюрьме, а дело Павла Шеремета сложное, но результат по нему тоже будет. Зеленский отметил, что расследование этого убийства – главный приоритет Арсена Авакова на должности главы МВД.

11:47 Президент сообщил, что не жалеет о роспуске Верховной Рады в 2019 году и пока доволен тем, как работает новый парламент, поскольку он справляется с принятием важнейших законов.

Вместе с тем он допустил, что если монобольшинство не будет принимать нужные законы и займется лоббизмом той или иной коммерческой структуры, Рада сразу же будет распущена.

Также Зеленский заявил, что на выборах в Киеве будет поддерживать кандидата от "Слуги народа" и не исключает возможности того, что будут проведены праймериз.

11:36 Зеленский сообщил, что в ситуации с коронавирусом Украина пыталась помочь своим гражданам, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории, но боевики встретили такое предложение в штыки. Зеленский отметил, что они живут в другой реальности и не понимают мотивов Киева. Впрочем, он сообщил, что помочь таки удалось через Красный Крест.

11:30 Президент Украины сообщил, что Киев срочно созывает на 20 мая заседание Минской контактной группы из-за заявлений главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

11:23 Зеленского спросили о том, что он думает о своих словах, что на Донбассе "нужно просто перестать стрелять" и война закончится. Он отметил, что Украина придерживается этой позиции. По его словам, целью было показать, что у Украины сильная армия, которая способна защищать свою территорию.

"Я не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать миру, что у нас очень сильная армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну ... Мы не стреляем по мирным украинцам, мы отвечаем боевикам", - сказал Зеленский.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 2020

11:20 В начале пресс-конференции Зеленский также подтвердил, что с 22 мая в Украине запустят общественный транспорт, но между областями пока сообщение не откроют.

Детсады также заработают с 25 мая.

11:17 Зеленский говорит, что ни одного кума во власть он не возьмет. Он обещал новых людей, и пустил новых людей во власть. Говоря о генпрокуроре Ирине Венедиктовой, он отметил, что она действительно не работала ранее в Генпрокуратуре, но имеет опыт и будет эффективной на своей должности.

Также он говорит, что глава Офиса президента Андрей Ермак является опытным юристом, а не кинопродюсером. Зеленский подчеркивает, что между ними нет никакого кумовства.

11:05 Зеленский, говоря о важности дорог в Украине, отмечает, что собирается жить в Украине и после своего президентства, сколько бы лет оно ни продолжалось.

Решать будет народ, говорит президент, намекая на второй президентский срок.

11:00 Зеленский отмечает, что одна из главных его задач – развитие украинской инфраструктуры. Дороги, мосты, стадионы и другие спортивные сооружения.

Украина, несмотря на ситуацию с COVID-19, строит столько дорог, сколько нет в некоторых странах Европы, отмечает Зеленский. То, что Украина – самая большая страна в Европе, президент тихо умалчивает.

10:55 Второй вопрос задавал журналист Дмитрий Гордон. Зеленский, увидев его, пошутил "наш спецагент"! Гордон спрашивал, понимает ли Зеленский, что вернуть Крым и Донбасс можно только на условиях Путина (хотя вопрос звучал скорее как констатация факта).

Зеленский отметил, что прогресс в отношениях Украины и России есть. Об этом, в частности, свидетельствуют прошедшие обмены пленными.

Президент говорит, что готов на любой формат переговоров по Донбассу, чтобы остановить войну.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 2020

10:50 В Украине вскоре будет запущена программа ипотеки под 10%. Зеленский уверяет, что это реально.

10:45 Зеленский говорит, что ситуация с коронавирусом в Украине стабильная, хоть и непростая. Врачи получат все доплаты, которые обещала власть. Финансово помочь украинцам так, как помогают, к примеру, США, Украина не может.

"Мы не печатаем деньги", - говорит Зеленский.

10:40 Дождь вроде как прошел (пока). К журналистам уже вышел Владимир Зеленский. Шутит про прошлогодний марафон, который длился 14 часов. Просит сегодня поработать короче. Сразу же отчитал журналиста, который разговаривал по телефону. Все серьезно.

Также президент отметил, что знает, что не все журналисты попали на мероприятие. Говорит, что не боится острых вопросов и готов отвечать на любой.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 2020

10:12 – Из-за сильного дождя среди организаторов обсуждается вариант проведения пресс-конференции внутри Мариинского дворца. Снаружи выставили столы для фуршета, но из-за ливня там никого нет.

Фуршет для журналистов

Перед началом пресс-конференции начался дождь

09:58 – Начался дождь, а навеса для представителей СМИ нет. Журналисты стали искать места для укрытия, операторы накрыли камеры.

Журналисты

Логотип "Зе!"

Журналисты ждут начала пресс-конференции

Идет подготовка к выступлению Зеленского

Идет подготовка к выступлению Зеленского

Журналисты ждут начала пресс-конференции

09:45 – Корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что перед началом пресс-конференции группа активистов развернула баннер, где призывали Зеленского признать "слив" по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Активисты развернули баннер

Активисты развернули баннер

Активисты развернули баннер

Отметим, что полиция оцепила Мариинский парк. Журналисты выстроились в длинную очередь, чтобы попасть на пресс-конференцию.

Журналисты перед началом пресс-конференции

Журналисты перед началом пресс-конференции

Очередь

09:30 – Издание "Громадське" в Twitter сообщило, что журналистов начали пускать за ограждение. При входе стоит рамка металлоискателя, полиция проводит досмотр. Также всем измеряют температуру, раздают перчатки и маски.

Журналистов стали пускать к Мариинскому дворцу

09:10 – Журналист Юлия Мак Гаффи в Facebook написала, что перед пресс-конференцией в Мариинском парке подстригли траву, хотя позавчера (18 мая) "была почти по пояс".

"Весь "задник" Мариинского дворца оцеплен по периметру, но по аллее с видом на стадион "Динамо" пройти можно. Нас с Цилей (собака. – Ред.) вежливо, но настоятельно сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим у Мариинского дворца – чтобы не мешать работе, так сказать. Кстати, в той части, в которой гулять можно – трава на месте", – рассказала она, опубликовав фото.

Мариинский парк в Киеве Facebook Мак Гаффи

Мариинский парк в Киеве Facebook Мак Гаффи

Мариинский парк в Киеве Facebook Мак Гаффи

08:10 – Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео, на котором показал подготовку к пресс-конференции Зеленского. По его словам, в Мариинском парке дежурят полицейские и другие силовики.

Перед зданием дворца выставили огромный макет со словом "Зе!". Также для мероприятия расставляют стулья, предположительно, для журналистов.

Подготовка к пресс-конференции президента Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, первая подобная пресс-конференция Зеленского прошла 10 октября.

Общение с журналистами длилось на протяжении более чем 14 часов, что стало мировым рекордом. Тогда президенту задали около 500 вопросов.