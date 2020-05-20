Зеленский собрал большую пресс-конференцию к году президентства: все подробности и онлайн-трансляция

Аккредитацию на пресс-конференцию получили далеко не все журналисты, многие остались "за бортом"

Начало мероприятия назначили на 10:30. Оно будет проходить в Мариинском дворце

Ранее Зеленский показал фильм о годе президентства , пообещав пресс-конференцию после смягчения карантина

В среду, 20 мая 2020 года, в первую годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги года на посту главы государства.

Мероприятие организовали в Мариинском дворце в Киеве с учетом карантинных мер – пустили минимум журналистов. Трансляция пресс-конференции начнется на официальных страницах Зеленского в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Зеленский собрал большую пресс-конференцию: смотреть онлайн

08:10 – Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео, на котором показал подготовку к пресс-конференции Зеленского. По его словам, в Мариинском парке дежурят полицейские и другие силовики.

Перед зданием дворца выставили огромный макет со словом "Зе!". Также для мероприятия расставляют стулья, предположительно, для журналистов.

Подготовка к пресс-конференции президента Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, первая подобная пресс-конференция Зеленского прошла 10 октября.

Общение с журналистами длилось на протяжении более чем 14 часов, что стало мировым рекордом. Тогда президенту задали около 500 вопросов.

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