Зеленский собрал большую пресс-конференцию к году президентства: все подробности и онлайн-трансляция

В среду, 20 мая 2020 года, в первую годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги года на посту главы государства.
Мероприятие организовали в Мариинском дворце в Киеве с учетом карантинных мер – пустили минимум журналистов. Трансляция пресс-конференции начнется на официальных страницах Зеленского в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
Зеленский собрал большую пресс-конференцию: смотреть онлайн
08:10 – Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео, на котором показал подготовку к пресс-конференции Зеленского. По его словам, в Мариинском парке дежурят полицейские и другие силовики.
Перед зданием дворца выставили огромный макет со словом "Зе!". Также для мероприятия расставляют стулья, предположительно, для журналистов.
Подготовка к пресс-конференции президента Зеленского
Как сообщал OBOZREVATEL, первая подобная пресс-конференция Зеленского прошла 10 октября.
Общение с журналистами длилось на протяжении более чем 14 часов, что стало мировым рекордом. Тогда президенту задали около 500 вопросов.
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