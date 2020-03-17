Зеленский со своей группой кухарок продолжает убивать страну!

Приняли закон о поддержки бизнеса: никто не платил сполна, а теперь не будет вообще. Уверенно идём к дефолту и теперь его можно списать за счёт вируса.

Гетманцев с Зеленским разрешили, ещё два месяца назад, не оформлять работников официально, теперь вообще всё пофиг. Будем печатать гривную и грабить бедных.

При девальвации беднеют бедные и пенсионеры, такова жизнь.

Радуцкий мне рассказывал, ещё месяц назад, что нас ждёт югославский вариант - распад на 5 стран. Может это их план?

Похоже, что не только Милованов дебил.

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