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17 марта • обновлено в 12:30
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
Глава редсовета "Обозревателя" Все статьи автора

Зеленский со своей группой кухарок продолжает убивать страну!

1.3т

Зеленский со своей группой кухарок продолжает убивать страну!

Приняли закон о поддержки бизнеса: никто не платил сполна, а теперь не будет вообще. Уверенно идём к дефолту и теперь его можно списать за счёт вируса.

Гетманцев с Зеленским разрешили, ещё два месяца назад, не оформлять работников официально, теперь вообще всё пофиг. Будем печатать гривную и грабить бедных.

При девальвации беднеют бедные и пенсионеры, такова жизнь.

Радуцкий мне рассказывал, ещё месяц назад, что нас ждёт югославский вариант - распад на 5 стран. Может это их план?

Похоже, что не только Милованов дебил.

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Персоны
Даниил Гетманцев Михаил Радуцкий Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Михаила Бродского

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