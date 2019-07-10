Осужден за разбой, голосовал за Зе: кого Зеленский вышвырнул с совещания

Президент Украины Владимир Зеленский со скандалом выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, ранее осужденного за разбой.

Чиновник во время своего выступления эмоционально говорил, местами переходил на крик, что не понравилось президенту. Через несколько минут он зачитал информацию со своего телефона о судимости у секретаря горсовета, а затем попросту выгнал его из зала.

Чем известен скандальный Ярослав Годунок и что стало причиной резонансного поступка Зеленского – разбирался OBOZREVATEL.

Что за судимость

Ярослав Годунок известность получил как общественный активист в начале 2000-х. Правда, до своей активной общественной деятельности он уже успел проработать в правоохранительных органах, а затем и вовсе погореть на криминале. Как пишет сайт ОРД, в 1997 году Ярослав стал не просто рядовым милиционером, а целым руководителем отделения спецподразделения "Беркут".

В этот период он засветился в скандале. "29 июня 2000 года Годунок вместе с еще одним "правозащитником" ворвался в квартиру гражданки К., живет на улице Генерала Потапова в Киеве. А привел его в ту квартиру специфический интерес к каналам сбыта наркотиков. Поэтому не станем скрывать и того факта, что уже не первый год господин Ярослав интересуется вопросами купли-продажи наркотических средств", – говорится в публикации.

"Видимо, господин Годунок тоже проводил журналистское расследование в квартире гражданки К. А надо сказать, что сын хозяйки квартиры, кстати – инвалид первой группы, действительно приторговывал "дурью". Годунок, побив сына на глазах у матери, надел на инвалида наручники, приставил к его виску газовый пистолет и потребовал от хозяйки, чтобы она собрала ему по соседям одну тысячу долларов. Гражданка К. кинулась по знакомым и через полчаса наодалживала деньги. Правда, не тысячу, а лишь девятьсот долларов. С ними, а также с 300-ми гривнами и мобильным телефоном известный правозащитник Годунок вместе с товарищем и оставил квартиру", – указано в материале.

Ярослав Годунок

Правда, за украденный телефон Ярослав Годунок и поплатился. Уже через 2 дня правоохранители разыскали грабителя и арестовали. Он был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям.

"Учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего активиста "Народной Самообороны" от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года. Суд также обязал Годунка в соответствии со ст. 76 УК Украины своевременно и периодически являться для регистрации в органы по исполнению наказаний, без их согласия и ведома не менять места жительства и не выезжать за пределы Украины", – сообщают журналисты.

К слову, копию решения суда в деле Годунка опубликовало также издание "Украинская Правда".

Решение суда УП

Ярослав Годунок

Из тюрьмы в политику

Практически сразу после происшествия Годунок стал общественным активистом. В его официальной биографии указано, что с сентября 2001 года по март 2002 он работал юристом-консультантом в общественной организации "Союз Владельцев Земли". В том же году он стал помощником на общественных начала народного депутата Оксаны Билозир. Параллельно с этим он возглавлял столичный офис организации "Молодежное движение".

Ярослав Годунок

В марте 2005 года Годунок стал помощником народного депутата Александра Марченко. Затем карьера Годунка начала двигаться вперед. Он стал депутатом Бориспольского городского совета, вступил в Радикальную партию Олега Ляшко, а после переметнулся в "Батьківщину". В 2017 году стал секретарем городского совета.

На данный момент он баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Сам же Годунок во время предвыборной кампании активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского. На его странице есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

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