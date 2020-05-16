Зеленский снял санкции с внучки Муссолини: она высказалась о связи с Украиной
Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, которую накануне президент Украины Владимир Зеленский исключил из санкционного списка, заявила, что такое решение якобы является началом "установление правды".
Об этом она сообщила в ответе на запрос издания "Радио Свобода". Муссолини рассказала, что ни разу не была в Украине и якобы не принимала участия в любой политическом или общественном событии в стране.
"Кроме того, ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – я не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями местной власти", – написала она.
Муссолини также отметила, что в свое время считала санкции против нее безосновательными.
"И сегодня беру во внимание факт их отмены, что способствует восстановлению правды", – отметила Муссолини.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая, которое снимает санкции по ряду физических лиц, связанных с "выборами" в ОРДЛО.
Среди них и Алессандра Муссолини, которая попала под украинские санкции в марте 2019 года, поскольку была иностранным наблюдателем за так называемыми "выборами" в ОРДЛО.