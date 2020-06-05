Зеленский снял мини-фильм о поездке на Хмельнитчину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область.

Видео были опубликованы в социальных сетях Офиса президента и самого Зеленского вечером в пятницу, 5 июня.

"Хмельнитчина, спасибо за теплый и позитивный прием! За два дня нам удалось решить множество вопросов и провести важные переговоры, которые помогут вашему краю еще быстрее достичь положительных изменений", – написал он.

Отметим, в ходе визита Зеленский, в частности, ознакомился с процессом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе. Позже гарант согласился оплатить штраф за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.