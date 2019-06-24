Зеленский снова провел массовые увольнения: кто попал под удар

В понедельник, 24 июня, президент Владимир Зеленский уволил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца с должностей глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Соответствующие указы от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства. Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Согласно новым указам Зеленского, временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА назначен Тарас Высоцкий, Житомирской ОГА – Ярослав Лагута, Ривненской ОГА – Игорь Тимошенко.

Также президент уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АРК.

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – сказано в указе №424/2019.

Шмитько был назначен на эту должность в июне 2018 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Владимир Зеленский

Кроме того, Зеленский указом №431/2019 назначил Гео Лероса советником президента Украины (вне штата).

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях.

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