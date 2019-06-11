Зеленский снова нарушил закон: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз нарушил украинское законодательство. Таким образом, счетчик, который ранее запустили активисты, насчитал уже 14 проколов с его стороны за 22 дня каденции.

Как отмечается на странице Ze.Live в Facebook, 11 июня издал два указа, которым отменил решения своего предшественника Петра Порошенко.

Владимир Зеленский

"Гонг! Он сделал это снова, и сразу дважды! Мы имеем 13 и 14 нарушение закона президентом Зеленским! Зеленский издал два указа №358/2019 и №359/2019, отменяющие предыдущие указы президента Украины от 13 мая 2019 года № 218 и № 217, которыми были назначены члены Высшего совета правосудия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо того, что просто нельзя отменять предыдущие указы как такие, которые уже выполнены, указы Зеленского еще и противоречат закону "О Высшем совете правосудия", а именно статье 24. "Дубль, так дубль", – иронично подчеркнули активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины 11 июня рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Если указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет, и они состоятся в конце октября 2019 года, как и планировалось ранее.

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