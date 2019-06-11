ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский снова нарушил закон: о чем речь

83.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз нарушил украинское законодательство. Таким образом, счетчик, который ранее запустили активисты, насчитал уже 14 проколов с его стороны за 22 дня каденции.

Как отмечается на странице Ze.Live в Facebook, 11 июня издал два указа, которым отменил решения своего предшественника Петра Порошенко.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Гонг! Он сделал это снова, и сразу дважды! Мы имеем 13 и 14 нарушение закона президентом Зеленским! Зеленский издал два указа №358/2019 и №359/2019, отменяющие предыдущие указы президента Украины от 13 мая 2019 года № 218 и № 217, которыми были назначены члены Высшего совета правосудия", – говорится в сообщении.

Новости
В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

Отмечается, что помимо того, что просто нельзя отменять предыдущие указы как такие, которые уже выполнены, указы Зеленского еще и противоречат закону "О Высшем совете правосудия", а именно статье 24. "Дубль, так дубль", – иронично подчеркнули активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины 11 июня рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Если указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет, и они состоятся в конце октября 2019 года, как и планировалось ранее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
383
50
Смешно
52
Интересно
175
Печально
40
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маслов Олег
Маслов Олег
Счетчик отсчитывает нарушения закона Зеленским, хватит людям голову морочить, если он виноват, подайте на него в суд, а в суд вы не подадите, так как указы которые отменил Зеленский, были приняты Порошенко с нарушением закона...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Chalova Natalja
Chalova Natalja
А то, что они принимали Указы, голосую "один за всех" и Парубий по десять раз заставлял переголосовывать - это как? это было законно? Скоты!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Маслов Олег
Маслов Олег
Chalova Natalja, кому ты это рассказываешь, тут сплошные "порохоботы", им Порошенко в глаза ссать будет, а они будут кричать золотой дождь пошел...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Krestovskiy Evgenij
Krestovskiy Evgenij
та нічого не порушив. Якби він посадив за грати Петра та його банду, то писали б, що Зе все правильно робить - боялись би і поважали б. Але Зе боїться або "наразі пан мусить ще якийсь час відпочивати..." (Ярослав Галан, Гори, 1956)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Блоги / мнения

ads pixel