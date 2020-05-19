Зеленский сменил главу Центра спецопераций по борьбе с терроризмом: что о нем известно

Новым начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа") Службы безопасности Украины стал Сергей Дусик, заменив на этом посту Александра Устименко.

Соответствующий указ № 188/2020 от 19 мая опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский назначил главой Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Сергея Дусика

"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальный операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – сказано в документе.

Другим указом №187/2020 от 19 мая Владимир Зеленский уволил с этой должности Александра Устименко, которого в 2015 году назначил на эту должность тогдашний президент Петр Порошенко.

Ранее Сергей Дусик был командиром днепропетровского подразделения "Альфа".

В 2011 году он занял первое место на чемпионате СБУ по рукопашному бою.

Зеленский назначил главой Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Сергея Дусика

В 2014 году, когда Дусик возглавлял отдел Управления СБУ в Днепропетровской области, тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский вручил ему почетную грамоту "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, назначен новый глава Службы безопасности в Киеве и Киевской области.