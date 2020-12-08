Зеленский сменил главу ОГА на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова.

Соответствующий указ №555/2020 опубликован на сайте главы государства. Другим указом (№554/2020) с должности главы Закарпатской ОГА уволен Алексей Петров.

Зеленский лично вручил служебное удостоверение Полоскову в Офисе президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он пожелал новому руководителю облгосадминистрации "результативной работы на благо региона".

52-летний Анатолий Полосков ранее никогда не работал в государственных структурах. На Закарпатье проживает около 30 лет.

В 1997 году он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на разных должностях в банковском секторе и занимался предпринимательством. С 2011 года был директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Ранее Полосков назвал своей приоритетной задачей на новой должности борьбу с коронавирусом. Он отметил, что только 40% коек в больницах Закарпатья обеспечены кислородом. Также председатель ОГА будет заниматься развитием дорог в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Петров находился на этом посту в течение 6 месяцев. 7 декабря он был назначен главой Закарпатского областного совета.