"Зеленский – случайность": Портников рассказал, чего ждать от новой власти Украины

Президентским креслом Владимир Зеленский обязан случайности. Именно поэтому его политические шаги пока не имеют веса. Ситуация может измениться после начала работы новой Верховной Рады, где его партия "Слуга народа" получила монобольшинство.

Однако есть и высокая вероятность того, что нынешнее положение дел не изменится до конца каденции Зеленского. Такое мнение в статье для "Букв" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Пока что Владимир Зеленский еще не правил Украиной. Не может править Украиной президент, у которого нет взаимодействия с правительством и парламентом. Так что "настоящего" Владимира Зеленского мы увидим только после того, как новая Верховная Рада соберется на свою первую сессию и будет сформирован новый Кабинет министров страны. То, что мы наблюдаем по сегодняшний день – это действия, направленные на концентрацию власти в руках президента и его окружения и просто броуновское движение, продиктованное пониманием президентом и его окружением сути управленческих процессов. При этом нет никакой гарантии того, что это броуновское движение не продолжится после того, как власть действительно будет сконцентрирована в руках главы государства", – пишет он.

Ведь до сих пор непонятно, подчеркивает Портников, зачем, собственно, Зеленскому нужна власть и как он собирается ею распорядиться. Более того, не исключено, что этого не понимает и сам президент.

"Мы не должны сбрасывать со счетов того простого факта, что избрание Зеленского президентом Украины является случайностью и для Зеленского, и для Украины. То есть то, что новым главой государства способен был стать совершенно новый человек, случайностью не являлось – так велико было общественное раздражение против политической элиты как таковой (хотя, возможно, то, что мы принимаем как общественное раздражение против политической элиты, на самом деле является признаком украинского национального раздражения против государства как такового). Но совершенно не обязательно было, что этим человеком станет именно Владимир Зеленский", – подчеркивает журналист.

Он убежден, что ни сам бывший шоумен, ни его ближайшие соратники к победе на выборах не готовились. Однако этот факт нисколько не смутил среднестатистического украинского избирателя.

Зеленский и Портников

"Он, избиратель, сам ни к чему никогда не готовился и ничего профессионально не делал – и как-то живет, семью создал, детей воспитал, в Польшу (Россию) отправил – почему у Зеленского не получится? Его, избирателя, бесят воры и циники, которые страной управляют, – а Зеленский "свой парень". Зеленский, в отличие от политиков, не произносит пафосных речей, которые всегда у нас, да и не только у нас, были частью политической борьбы. Он говорит о стране как о квартире, как о хуторе, он называет защитников Родины "детьми" – и в этом смысле он действительно ближе к лишенному государственных инстинктов народу, чем вся политическая, культурная, даже предпринимательская элита вместе взятая", – объясняет залог успеха Зеленского на выборах Портников.

Журналист подчеркнул, что для этой элиты само существование Украины – важное условие успеха. А сам Зеленский и избиратель Зеленского могут достичь или не достичь успеха где угодно. Ведь если у Зеленского не получится, он может вернуться к съемкам – и его ближайшие соратники говорят, что считают дни, когда это произойдет. Если же у избирателя не получится – он уедет или проголосует за нового Зеленского.

"Тем не менее, далекому от государственного строительства и управления Зеленскому придется управлять именно государством, а не корпорацией или киностудией. А такое управление – куда более сложная наука, чем все остальное. Государства не существуют в безвоздушном пространстве, они воюют, отправляют граждан на фронт, тратят деньги на армию и идентичность – и во всем этом украинцы могли убедиться после 2014 года в полной мере, когда реальное государство – не столько по украинскому желанию, сколько из-за российского нападения – все же вынуждено было возникнуть", – говорит публицист.

"И да, большинство наших соотечественников очень хочет, чтобы все это – война, долги и прочее – поскорее завершилось, попросту говоря – чтобы государство вновь превратилось в омут, чтобы его можно было не замечать и разворовывать потихоньку, каждый на своем месте. По большому счету, это и есть главная задача Зеленского – вернуться к ситуации "до государственности", до 2014 года, когда для большинства людей никакого государства не было. И то, что это нельзя выполнить, мало кому в стране ясно", – добавил он.

Еще одной большой проблемой политической неподготовленности нового президента, убежден Портников, является его кадровая неразборчивость, в которой, впрочем, Зеленского трудно обвинять. Ведь он никогда не решал подобные вопросы до вступления в нынешнюю должность.

"Именно поэтому власть Владимира Зеленского – по крайней мере, в первые два-три года существования – обречена превратиться во власть случайностей. Кадровые назначения будут замещаться именно по принципу случайного подбора, личных связей, хотя бы опосредованной близости к задачам власти, о которых она сама пока что ничего не знает и которые тоже будут случайно выбираться", – полагает журналист.

Он напомнил, что один из политтехнологов Зеленского Никита Потруаев совершенно точно сказал депутатам от "Слуги народа", что без бывшего шоумена они – никто. И это является чистой правдой. Ведь украинские граждане и на парламентских выборах голосовали именно за Зеленского. Следовательно, практически все люди, которые станут депутатами, министрами, руководителями местных администраций, которые сейчас работают в президентском офисе, без Зеленского никогда никем бы не стали во власти. Исключение – только та группа чиновников старой власти, которая оказались в окружении Зеленского.

Владимир Зеленский

"И я, кстати, не исключаю, что те из них, кто удержится после формирования нового правительства и парламента, и будут править страной просто потому, что на первых порах править будет некому. Но пока что мы наблюдаем все то же броуновское движение клановой конкуренции и случайных людей, которые не объединены ничем, кроме президентской личности", – пишет Портников.

Подытоживая, журналист призвал своих коллег не пытаться чертить круги в поисках тех, кто будет оказывать колоссальное влияние на Зеленского. Ведь исход развития событий может быть совершенно непредсказуемым.

"Для чистоты эксперимента просто прочтите какую-нибудь статью об окружении Кучмы в 1994 году, или будущем путинского режима в январе 2000 года – и сравните с реальностью. Режимами, которые имитируют появление "контр-элиты" в условиях общественного недовольства, как правило, управляют совершенно другие люди, чем те, кто приходит на волне успеха первого лица. Люди, куда менее случайные", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников сравнил Зеленского с Януковичем. По его мнению, риторика команды Зеленского свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

Также журналист заявил, что факт прихода к власти Владимира Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, можно сравнить с возрождением большевизма.

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