Зеленский сказал, при каком условии не было бы Майдана

Революция Достоинства состоялась из-за того, что не было выполнено большую часть из задекларированного в 2004 году.

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время видеосвязи с участниками трех революций (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не случилась бы революция в 2013-м", – считает он.

По словам Зеленского, в 2019 году украинское общество еще раз подчеркнуло, что оно "очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит".

"Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", – сказал президент.

Во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, жена погибшего Героя Небесной Сотни Наталья Бойко, участники Революции на граните, Оранжевой революции и Евромайдана, ветераны АТО.

Зеленский вышел на видеосвязь с участниками трех революций president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Так, ровно семь лет назад на Майдане Незалежности началась национальная акция протеста, известная как Евромайдан.