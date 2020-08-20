Зеленский сказал, при каком условии Крым быстрее вернется к Украине

Марина Лисничук Политика 13:34, 20.08.2020 Обновлено: 13:37, 20.08.2020

Президент Владимир Зеленский заявил, что временно аннексированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

И поспособствует этому, по его словам, развитие соседней к полуострову Херсонщины. Об этом он сказал во время участия в презентации Стратегии развития Херсонской области, которую посетил с рабочей поездкой, передает Укринформ.

"Херсонщина имеет все, не имеет только одного – другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", – выразил убеждение глава государства.

Также он добавил, мол, это возвращение аннексированного полуострова "произойдет значительно быстрее, если рядом будет" именно цветущая, сияющая и успешная Херсонская область.

Президент отметил, что этот регион имеет огромный потенциал в агропромышленном секторе, а также туризме, возобновляемой энергетике и транспортной сфере.

"Херсонщина – невероятно плодородная земля, и речь не только о пшенице, овощах или фруктах. Область подарила миру академиков, известного скрипача, генерала армии УНР, олимпийскую чемпионку, художника, а также двух премьер-министров – Болгарии и Израиля", – высказался об этом крае Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против подачи воды в Крым, который аннексировала Россия.

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