Зеленский сказал, почему перестал звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент позвонить лидеру страны-агрессора России Владимиру Путину, впрочем сейчас не видит тем, которые стоило бы обсуждать.

В то же время глава украинского государства убежден, что Путин не стал бы ему отказывать в разговоре. Такими размышлениями Зеленский поделился в интервью "Фокусу".

"Нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников (советников лидеров стран "нормандской четверки". – Ред.), то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться", – убежден глава государства.

Он также добавил, что хотел бы вести переговоры в двух направлениях – в "нормандском формате" и напрямую с Путиным. Такую необходимость Зеленский объяснил слишком большим кругом вопросов, которые требуют решения.

"Потому что есть вопросы, которые мы не задаем в "нормандском формате" – ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", – объяснил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, в годовщину парижского саммита лидеров стран "нормандского формата", Зеленский опубликовал в соцсети фото с Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, в сентябре Зеленский говорил, что имеет разные форматы диалога с российским президентом, впрочем эта коммуникация крайне ограничена. В то же время украинский лидер назвал ее предметной и выразил надежду на улучшение эффективности договоренностей с Путиным.