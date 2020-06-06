Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до завершения расследование убийства журналиста Павла Шеремета, поэтому его пока не увольняют.

Об этом во время встречи с журналистами 6 июня заявил президент Владимир Зеленский, передает ТСН.

Зеленский сказал, почему не увольняет Авакова nbnews.com.ua

Он отметил, что понимает протесты, но считает, что глава МВД должен закончить громкие дела, за которые отвечает.

"Если человек взялся за какое-то сенсационное громкое дело, он должен его завершить и не бросать. Я боялся, чтобы из-за увольнения (бывшего генерального прокурора Руслана) Рябошапки у нас не возникло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжилось. Я думаю, что оно будет доведено до конца и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с господином Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер (стейкхолдерами называют лицо или группу лиц, без участия которых организация прекратит свое существование) этой ситуации, он должен его завершить", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Владимир Зеленский назвал Арсена Авакова "одним из самых эффективных чиновников", поэтому он должен оставаться на своей должности.