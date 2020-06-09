Президент Украины Владимир Зеленский считает, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", отрывок из которого издание опубликовало в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский сказал, почему Крым вернется в Украину

Глава государства отметил, что без этого будущим поколениями украинцев и россиян будет невозможным.

"Российскому народу будет стыдно через несколько лет о том, что вышло (с Крымом). Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться будущим поколениям (украинцев и россиян)", – отметил Зеленский.

Также президент уточнил, что может сказать, сколько времени понадобится на восстановление прошлых отношений с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский раскрыл планы по возвращению Крыма. Он уточнил, что для этого нужны новые международные площадки, раз Россия не хочет обсуждать этот вопрос в рамках "Минского процесса".